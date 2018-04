Le Forum du justiciable dépose sa requête et cite plusieurs structures épinglées comme le Coud, le Port...

Le Forum du justiciable a tenu sa promesse en déposant ce mardi une requête sur la table du procureur de la République aux fins de voir ce dernier ouvrir une enquête sur près d'une dizaine de rapports établis par des corps de contrôle de l'Etat notamment l'Inspection général d'Etat (IGE), l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), la Cour des comptes, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac).

C'est ainsi que Babacar Ba et ses camarades ont indexé dans leur document (en pièces jointes) reçu par le parquet, le Centre des oeuvres universitaires de Dakar (Coud), le foncier de la commune de Bambilor, le Port autonome de dakar, Securiport, PETRO-TIM, la Direction générale des impôts et domaines (DGID) et bien d'autres structures de l'Etat, épinglées par des enquêtes. Découvrez l'intégralité de la requête du Forum du justiciable en pièces jointes.