Le Kenya supprime les visas pour tous les visiteurs du monde entier

« Il ne sera plus nécessaire pour quiconque, de n’importe quel coin du monde, de porter le fardeau d’une demande de visa pour venir au Kenya », a indiqué l’ex-vice-président.



William Ruto avait déjà fait savoir, en octobre dernier lors d’un déplacement au Congo, que les ressortissants des pays africains n’auraient pas besoin de visa pour visiter le Kenya d’ici la fin 2023.



Selon les données communiquées en février dernier par la ministre du Tourisme, les revenus liés à l’activité ont augmenté de 83% au Kenya en 2022 par rapport à 2021, sans toutefois atteindre les niveaux pré-pandémie de Covid-19. Ils avaient atteint 268,09 milliards de shillings kényans (environ 2 milliards d’euros) contre 146,51 milliards de shillings en 2021.



Sur les quelque 1,5 million de touristes ayant visité le Kenya en 2022 (contre environ 2 millions en 2019), les Américains ont été les plus nombreux représentant 16% des arrivées, devant ceux en provenance d’Ouganda (12%), du Royaume-Uni (10%) et de Tanzanie (10%).



Le tourisme contribue, avant la Covid, à hauteur de 10% au PIB, d’après les autorités kényanes.