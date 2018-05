Le Khalife général des Tidiane à Idy : "tous ceux qui ne sont pas contre iront en enfer"

Le Khalife général de la famille tidiane de Tivaouane s'est invité à la polémique pour condamner vivement les propos de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck à l'imam de la Mecque, sur le lieu du Pèlerinage. Selon Serigne Mbaye Sy Mansour, Idy a renié Dieu et son Prophète et tous ceux qui ne se prononceront pas contre lui iront avec lui en enfer. Le Khalife général des mourides ne s'est pas encore prononcé sur cette polémique qui prend des ampleurs inattendues. Et pour rappel, Idrissa Seck a annoncé son allégeance à Touba, lors d'un point de presse organisé au lendemain de la déclaration de Sidy Lamine Niasse qui l'accuse de s'être auto-exclu de la religion islamique.