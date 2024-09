Le Liban visé par une cinquième vague de raids israéliens dans la nuit de lundi à mardi

► Au moins 558 personnes sont mortes et plus de 1 500 blessées pour la seule journée de lundi, c’est le bilan le plus lourd au Liban depuis la guerre de 2006 entre le Hezbollah et Israël, c’est peut-être même la journée la plus meurtrière au Liban depuis la fin de la guerre civile.



► L'aviation israélienne a continué ses raids sur le Liban dans la nuit de lundi à mardi. L'Etat hébreux affirme avoir visé 1 600 sites du Hezbollah en 24 heures.



► Les Libanais fuient le sud du pays pour échapper aux bombardements. Le mouvement d’exode de la population du sud du Liban et de la plaine de la Bekaa s’est poursuivi toute la nuit. De longues files de voitures se sont dirigées vers Beyrouth et d’autres villes libanaises.



Les horaires sont en temps universel TU



Air France prolonge la suspension de ses vols de et vers Beyrouth jusqu'au 1er octobre inclus



La compagnie aérienne Air France a annoncé ce mardi qu'elle prolongeait la suspension de ses vols de et vers Beyrouth pour encore une semaine, « jusqu'au 1er octobre inclus », « en raison de la situation sécuritaire à destination ». En revanche, la compagnie « opère normalement » les vols de et vers Tel-Aviv qui ont repris samedi, a indiqué un porte-parole de la compagnie à l'AFP.



Le ministère de la Santé libanais donne un nouveau bilan de 558 morts



Les intenses frappes israéliennes sur le Liban lundi ont fait 558 morts, dont 50 enfants et 94 femmes, a annoncé le ministre de la Santé Firass Abiad lors d'une conférence de presse ce mardi. « La grande majorité, si ce n'est pas tous, sont des personnes non armées qui se trouvaient dans leurs maisons », a ajouté le ministre. Il s'agit du plus lourd bilan depuis la dernière guerre entre le Hezbollah et Israël en 2006.



L'armée israélienne demande de nouveau aux habitants du Liban de s'éloigner des sites du Hezbollah



Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne Avichay Adraee a posté sur son compte X un nouvel appel aux habitants du sud du Liban à s'éloigner à au moins un kilomètre des sites utilisés par le Hezbollah pour stocker des armes, en précisant que les raids aériens allaient continuer.



La Russie dit craindre « déstabilisation complète » de la région



Le Kremlin a dit ce mardi craindre une « déstabilisation complète » du Proche-Orient en raison de l'escalade militaire en cours entre Israël et le Hezbollah au Liban. « Il s'agit bien sûr d'un événement potentiellement extrêmement dangereux avec l'extension de la zone de conflit, la déstabilisation complète de la région », a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. « Bien sûr, cela nous préoccupe et nous inquiète au plus haut point », a-t-il ajouté.



Des dizaines de milliers de personnes ont fui depuis lundi les bombardements au Liban, selon l'ONU



Les Nations unies ont indiqué ce mardi être « extrêmement alarmés » par « la brusque escalade des hostilités entre Israël et le Hezbollah » au Liban, où « des dizaines de milliers » de personnes ont fui les violences cette semaine.



« Nous sommes gravement préoccupés par la grave escalade des attaques dont nous avons été témoins hier. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de quitter leurs maisons hier et cette nuit, et leur nombre ne cesse d'augmenter », a déclaré un porte-parole de l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR), Matthew Saltmarsh, lors d'un point de presse à Genève.