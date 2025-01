Le MSAS affirme que le Sénégal a honoré ses contributions annuelles à l'OMS

Selon le document, ces contributions statutaires, couvrant les périodes 2020-2023 et 2024-2025, ont été réglées par le Trésor public à travers deux virements. Le premier, effectué le 6 mai 2024, s’élevait à 55 937 400 FCFA, tandis que le second, réalisé le 31 mai 2024, s’élevait à 49 662 726 FCFA.



Ce communiqué fait suite à une déclaration du ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères (MIAAE), qui avait également apporté des précisions en réponse aux informations relayées par la presse concernant une prétendue dette du Sénégal envers l’OMS.



Le MSAS a rappelé que le Sénégal est en règle vis-à-vis de l’OMS et continue de jouir pleinement de ses droits en tant qu’État membre, notamment son droit de vote. Cette conformité a d'ailleurs permis au Sénégal de présenter un candidat lors des élections d’août 2024 pour le poste de directeur régional de l’OMS pour la région Afrique.



Le ministère a invité les médias à se rapprocher de ses services pour toute demande d’information complémentaire, afin d’éviter la diffusion d’informations inexactes.