Le MSD clarifie sa position : pas d’intégration à la coalition « Diomaye Président » tant que Sonko reste Premier ministre

Le Mouvement des Sénégalais Démocrates (MSD) a publié un communiqué pour faire une mise au point suite à des tentatives de consultation en vue d’un éventuel soutien à la Coalition « Diomaye Président ».



Le MSD, par la voix de son Coordonnateur Général, Ardo Gningue, a confirmé qu'une délégation de ses coordonnateurs départementaux et de son comité de pilotage avait été mandatée pour une rencontre de consultation. Cette rencontre, initialement prévue le samedi 22 novembre avec Madame Aminata Touré (Haute Autorité représentant le Chef de l'État) et coordonnée par son secrétaire administratif, M. Samba Gueye, a finalement été reportée.



Il a été proposé au MSD de limiter l'audience au seul coordonnateur général, accompagné de deux membres. Une formule rejetée par Ardo Gningue, qui affirme avoir décliné cette proposition « par respect pour l'ensemble de la délégation mandatée et dans un souci de transparence ».



Suite à ce désaccord, la coalition a notifié au MSD sa décision de « poursuivre son chemin sans associer le MSD ». Le mouvement prend acte de cette décision, tout en précisant n'avoir « jamais sollicité une quelconque intégration ». Le Mouvement des Sénégalais Démocrates a tenu à réaffirmer sa position de principe inchangée concernant l'architecture actuelle du pouvoir.



« Le Premier ministre Ousmane Sonko constitue, à nos yeux, un danger pour la République, un obstacle majeur à la stabilité politique, à la cohésion nationale et au redressement du pays. Sa démission ou son limogeage reste un préalable indispensable à tout engagement éventuel de notre mouvement ».



Par conséquent, le MSD affirme n'avoir rejoint aucune coalition. Il réitère sa disponibilité à dialoguer avec « toutes les forces vives du pays soucieuses de défendre la République, la démocratie et les intérêts du peuple sénégalais ».



Le Comité de Pilotage du MSD conclut en affirmant sa volonté de continuer à se tenir aux côtés des citoyens « pour bâtir un Sénégal de paix, de justice et de vérité » .