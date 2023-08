Le NDI veut freiner la désinformation au Sénégal pour préserver la stabilité du pays

Dans l’objectif de renforcer la capacité du public Sénégalais, en particulier des jeunes, à résister à la désinformation et à pratiquer une utilisation respectable des médias sociaux, le National Démocratie Institute for International Affaires (NDI), avec le soutien du National Endowment for Democracy (NED), a organisé, ce mardi un atelier de réflexion et de formation des jeunesses politiques. Selon le Directeur de NDI, ‘’l’intérêt, c’est de travailler pour que la désinformation ne puisse pas nuire au processus de stabilisation de la démocratie au Sénégal’’. Suivez la video !

div id="taboola-below-article-thumbnails">