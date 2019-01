Le Onze Type de l'Année 2018 de l'UEFA

Ce vendredi midi, l'UEFA a publié les résultats des votes pour le onze type de l'année. Alors que 55 joueurs étaient nominés pour faire partie de ce 11, voici les joueurs qui ont réussi à se faire une place dans l'équipe.

Un onze qui a tout de même de très grandes similitudes avec le onze de la FIFPro, le onze des joueurs élus par des anciens joueurs professionnels de football. Seuls deux joueurs de l'équipe de la FIFPro ne se trouvent pas dans celui de l'UEFA ce vendredi.

