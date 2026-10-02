Le PHA Mistral en escale à Dakar : cinq jours d’exercices et d’échanges entre armées française et sénégalaise

Le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Mistral de la Marine française effectue une escale à Dakar du 2 au 6 octobre. L’information a été annoncée par la Direction de l’information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA) dans une note.



Selon la DIRPA, durant cinq jours, les militaires français et sénégalais mèneront des activités opérationnelles et des échanges d’expertise dans le domaine tactique terrestre. Ces activités comprendront des mouvements conjoints d’unités entre Dakar et le Centre d’entraînement de Mont-Rolland, à Thiès, ainsi qu’un exercice naval destiné à entretenir les capacités mutuelles de coordination en mer.



Le programme prévoit également des rencontres académiques et de cohésion avec le Service de santé des Armées, l’École supérieure de guerre et l’École d’état-major, ainsi que des visites réciproques de centres opérationnels.