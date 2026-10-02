Météo : l'ANACIM annonce des pluies et des orages sur tout le pays jusqu’au 5 octobre

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a publié ses prévisions météorologiques valables du 2 au 5 octobre 2026 à minuit. Plusieurs épisodes pluvio-orageux sont annoncés sur le pays au cours des prochains jours.



Ce vendredi 2 octobre, des pluies accompagnées d’orages sont principalement attendues dans les régions de l’Est, du Sud et du Centre-sud du Sénégal.



À partir de samedi 3 octobre, les activités pluvio-orageuses devraient progressivement gagner l’ensemble du territoire. Elles se poursuivront durant la journée de dimanche, avec des précipitations annoncées dans la quasi-totalité des régions.



Malgré l’installation des pluies, l’ANACIM indique que la sensation de chaleur restera marquée sur l’ensemble du pays durant les prochaines 72 heures. Une légère baisse des températures pourrait toutefois être observée avec le retour des précipitations.



D’après l’Agence, les visibilités devraient rester bonnes sur l’ensemble du territoire. Les vents seront principalement de secteur sud, avec des intensités faibles à modérées. Ils pourraient toutefois devenir assez forts par moments dans certaines localités, notamment à proximité des zones concernées par les activités pluvio-orageuses.



