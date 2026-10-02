Flamme olympique : le Fouladou se mobilise pour un accueil exceptionnel

La région de Kolda se prépare à réserver un accueil exceptionnel à la flamme olympique, attendue dans le Fouladou durant le week-end des 17 et 18 octobre prochains. Les autorités territoriales ambitionnent de relever le défi de la mobilisation, avec près de 3 000 personnes attendues pour participer aux festivités.



Le compte à rebours est lancé à Kolda. À quelques jours de l’arrivée de la flamme olympique, les autorités administratives et les différents acteurs territoriaux sont à pied d’œuvre pour assurer une parfaite organisation de cette étape au Fouladou.



Le gouverneur adjoint de Kolda, Bonaventure Kalamo, a présidé ce vendredi 2 octobre un Comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs de cet événement d’envergure. La rencontre a permis de faire le point sur les différentes dispositions à prendre afin de garantir le succès des festivités.



Selon l’autorité administrative, environ 3 000 personnes sont attendues pour prendre part aux activités prévues à l’occasion du passage de la flamme olympique. Un chiffre qui traduit l’ambition de la région de faire de cette étape un moment fort de mobilisation populaire et de célébration du sport.



Les préparatifs portent notamment sur les volets sécuritaire, organisationnel, mobilisationnel et communicationnel. Les différents services concernés ont ainsi été invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la fluidité des activités et la sécurité des participants.



Les acteurs territoriaux entendent également mettre à profit cet événement pour mobiliser les populations autour des valeurs portées par l’olympisme, notamment la paix, la solidarité, le respect et le vivre-ensemble.