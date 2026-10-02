Le Sénégal met en place un Comité technique pour sa Stratégie nationale des Droits de l’Homme

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a créé, par arrêté n° 031181 du 1er octobre 2026, un Comité technique chargé de l’élaboration de la Stratégie nationale des Droits de l’Homme et du Droit international humanitaire (SNDH-DIH). Ce Comité est logé au sein de la Direction des Droits humains du ministère de la Justice et placé sous l’autorité du ministre.



Selon le document, la principale mission du Comité est de concevoir une stratégie nationale destinée à renforcer la promotion et la protection des Droits de l’Homme et du Droit international humanitaire au Sénégal. Pour cela, il devra notamment établir un état des lieux de la situation dans les domaines législatif, institutionnel, stratégique et administratif, identifier les besoins et les priorités d’intervention, actualiser les données disponibles et recenser les bonnes pratiques.



Le Comité est également chargé de coordonner les travaux de revue documentaire et de proposer les principaux axes stratégiques d’intervention. Une fois élaboré, le projet de stratégie devra être soumis au Conseil consultatif national des Droits de l’Homme et du Droit international humanitaire, avant sa validation politique par le Gouvernement.



Sa composition est particulièrement large. Elle réunit, outre les responsables de la Direction des Droits humains, des représentants de plusieurs ministères et institutions de l’État, de l’Assemblée nationale, des forces de défense et de sécurité, ainsi que des organismes spécialisés dans les domaines de la justice, de la santé, de l’éducation, du travail, de l’environnement, de la famille et des collectivités territoriales.



Selon l'arrêté, le Comité comprend également des représentants d’organisations de défense des droits humains, d’associations et de partenaires internationaux tels que le PNUD, l’UNICEF, l’OIM et le Comité international de la Croix-Rouge.



Sur le plan de son fonctionnement, le Comité se réunit au moins deux fois par mois, en présentiel ou en ligne. Il peut faire appel à toute expertise jugée nécessaire et solliciter un appui technique et financier pour accomplir ses missions.



Enfin, l’arrêté fixe à six mois à compter de sa signature le délai accordé au Comité pour élaborer la Stratégie nationale et la soumettre au ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Les rapports d’activités du Comité sont également transmis au ministre.