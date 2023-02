Le PM Amadou BA met en garde Ousmane Sonko et ses militants

Les responsables de l’Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir) ont organisé dimanche un grand meeting à Pikine, banlieue de Dakar. Présent au rassemblement en compagnie d’autres membres du parti, le Premier ministre Amadou Ba a mis en garde l’opposant Ousmane Sonko et ses militants.



Face aux menaces et attaques de l’opposition, notamment le leader du Pastef/Les Patriotes, le chef du gouvernement a tenu à rassurer les uns et les autres, avant de menacer. « C’est vrai que ces temps-ci il y a trop de polémique et de manœuvre. Mais je tiens à vous rassurez que nous défendre la République, défendre les instituions, défendre le Président Macky Sall. Le Sénégal est seul et unique. Nous avons un parti solide, nous avons des militants engagés. Et maintenant ce qui reste, c’est l’affaire de l’Etat ».



« Le Sénégal a la tradition d’une République et la tradition d’un Etat. Ceux qui polémiquent, menacent aujourd’hui l’Etat, et demain ils menacent les magistrats. Je veux le dire ici et une bonne fois pour toute : l’Etat restera debout. Personne ne peut déstabiliser le Sénégal », a lancé Amadou Ba sans citer de noms.