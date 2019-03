Le PS félicite Macky, et demande à tourner la page de l’élection pour...

Le Parti socialiste a sorti un communiqué ce dimanche 3 mars 2019 pour adresser ses félicitations au Président Macky Sall, déclaré vainqueur provisoirement par la Commission nationale de recensement des votes (Cnrv). Selon le parti dirigé par Ousmane Tanor Dieng, « Cette consécration traduit, avec éloquence, la confiance que le Président Macky SALL a su inspirer au peuple sénégalais, grâce à la qualité de son bilan et aux perspectives crédibles qu’il a su offrir et présenter avec brio tout au long de la campagne électorale ; des réalisations tangibles dans tous les secteurs de la vie économique et sociale, et qui profitent pleinement à tous les Sénégégalais ».





Les socialistes ont également tenu à « magnifier la solidité de nos instituions, le professionnalisme de tous les acteurs de notre administration électorale ». Selon eux, cette élection, sous le contrôle d’observateurs nationaux et internationaux convaincus de la sincérité et de la transparence du scrutin, a encore réaffirmé au monde entier la maturité démocratique du peuple sénégalais »



Ainsi, « le Parti socialiste est heureux de féliciter chaleureusement Son Excellence, le Président Macky SALL, Président de la République, pour sa brillante réélection »

Le Ps n’oublie pas de saluer la « mobilisation exceptionnelle de ses militants sous le leadership respecté du Secrétaire général, le Président Ousmane Tanor DIENG, qui a su indiquer à notre parti la direction conforme à la fois à ses intérêts et à ceux de notre pays ».



Enfin, le Parti socialiste invite les acteurs politiques, pouvoir comme opposition à A présent, à « tourner la page de l’élection, d’entendre et de prendre en compte la voix des Sénégalais qui n’ont pas porté leur suffrage sur notre candidat, pour continuer, ensemble, majorité comme opposition, à bâtir notre pays, le Sénégal, pour atteindre l’émergence à l’horizon 2035 ».