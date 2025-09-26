Le PSD Ñjarine de Aly Ngouille Ndiaye obtient son récépissé officiel

Le Parti pour la Souveraineté et le Développement (PSD Ñjarine) a officiellement obtenu son récépissé, marquant son entrée dans l’arène politique nationale. « Après avoir bouclé tout le processus et validé nos statuts et règlements, la création officielle est entérinée et acceptée », informe le parti. Le document a été signé par le ministre de l’Intérieur sortant, le Général Jean-Baptiste Tine.Cette reconnaissance juridique « rassure et ouvre de belles perspectives pour d’importantes contributions du PSD Ñjarine dans le lanterneau politique », indique la formation. Militants, alliés et sympathisants se sont réjouis de cette étape considérée comme une avancée significative.Le président du parti, Aly Ngouille Ndiaye, a salué cette officialisation et exprimé sa volonté de voir le PSD jouer un rôle actif dans la vie politique nationale.