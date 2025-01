Le Parti "Pastef Les Patriotes" annonce son premier Congrès extraordinaire après 11 ans d'existence

Le parti politique Pastef Les Patriotes, dirigé par Ousmane Sonko, a annoncé la tenue de son premier Congrès extraordinaire, 11 ans après sa création. L'annonce a été faite par le responsable patriote Abass Fall, lors de son passage à Radio Sénégal International (RSI) le dimanche 26 janvier 2025. Cette annonce marque un tournant important pour la formation politique, qui n'a jusque-là jamais organisé un tel événement depuis sa fondation en 2014.



Abass Fall a précisé que les statuts et le règlement intérieur du parti prévoient la tenue d’un Congrès extraordinaire tous les six ans. Toutefois, cette première édition arrive après une période marquée par une restructuration interne du parti, sur instruction d'Ousmane Sonko lui-même. Selon Abass Fall, cette restructuration vise à garantir la conformité des structures et à moderniser le fonctionnement du parti, afin de le rendre plus performant et adapté aux enjeux politiques actuels.



Le responsable de la massification du parti a également évoqué une circulaire envoyée le samedi précédent, qui détaillait les étapes de cette restructuration. Si la date et le lieu du Congrès restent encore inconnus, l'annonce revêt une grande importance dans le cadre de la consolidation du Pastef Les Patriotes en tant que force politique majeure.



Créé le 4 janvier 2014, Pastef Les Patriotes n’a pas encore tenu de Congrès extraordinaire, un élément marquant de son développement. Cependant, l’organisation de cet événement semble être un symbole de la maturité du parti, à la veille de sa prise de pouvoir en mars 2024, avec Bassirou Diomaye Faye comme président de la République et Ousmane Sonko en tant que Premier ministre. Ce Congrès pourrait donc servir de tremplin pour les futures orientations politiques et la consolidation de leur pouvoir.