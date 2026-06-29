Le Parti Socialiste ferme temporairement son siège après des tensions

La Secrétaire générale du Parti Socialiste du Sénégal a ordonné, ce lundi 29 juin 2026, la suspension immédiate et jusqu'à nouvel ordre de toutes les réunions, activités et rassemblements à la Maison Léopold Sédar Senghor, le siège national du parti.



Cette décision fait suite à des « incidents regrettables » survenus récemment au sein des locaux. Selon le communiqué, « ces événements ont gravement perturbé la sérénité du lieu, menacé la sécurité des personnes et des biens, et entravé le fonctionnement normal de la formation politique ».



Prise à titre conservatoire par la direction du parti, cette mesure exceptionnelle vise à restaurer l'ordre, la discipline ainsi que la cohésion entre les membres. Le siège social ne rouvrira ses portes aux militants et aux différentes instances nationales que lorsque les conditions de sécurité et de sérénité seront pleinement rétablies.