Le Parti de l’Indépendance et du Travail va rendre hommage à son défunt leader Amath Dansokho

Le Parti de l’Indépendance et du Travail (Pit) va rendre hommage ce samedi, à son leader Amath Dansokho décédé le 23 août dernier à Dakar. La manifestation est prévue à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Figure majeure de la vie politique sénégalaise, Dansokho sera honoré, rapporte L’As.



Farouche opposant aux présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Me Abdoulaye Wade, Dansokho aura marqué la vie publique depuis les années 50. Militant communiste, membre du Parti africain de l’indépendance (Pai) dès 1957 et cofondateur du Parti de l’Indépendance et du Travail (Pit), il aura vécu de nombreuses années en exil, notamment à Prague, à l’époque de la Guerre froide.