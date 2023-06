Le Pastef s’incline devant la mémoire des « 19 personnes assassinées »

Le parti Pastef s’est incliné devant la mémoire des personnes tuées dans les manifestations violentes suite à la condamnation à deux ans de prison ferme de leur leader Ousmane Sonko.



« PASTEF - Les Patriotes s'incline devant la mémoire des 19 personnes assassinées par les escadrons de Macky Sall, ces dernières 48 heures et présente ses condoléances aux familles éplorées et au Peuple Sénégalais », déclare dans un communiqué le Bureau politique national de Pastef.



Le parti de Ousmane Sonko condamne avec la dernière énergie la « répression meurtrière par les forces de défense et de sécurité, qui exécutent aveuglément les ordres anti-républicains et manifestement illégaux du dictateur Macky SALL ».



« Le Boucher du Sénégal use également de nervis et milices privées, qui opèrent aux côtés des FDS pour mater, torturer et commettre des exactions sur les populations civiles sans défense. PASTEF-Les-Patriotes interpelle les organisations de défense des droits des enfants, des droits de l'homme sur des actes odieux de la part des FDS, consistant à utiliser des enfants comme boucliers humains », lit-on dans le communiqué.



Par ailleurs, PASTEF - Les-Patriotes « s'insurge contre les traitements inhumains, cruels et dégradants notés dans les unités de police et de gendarmerie ».



Pour les Patriotes, « l'Etat, ayant failli dans sa mission régalienne de protection du peuple », PASTEF Les-Patriotes « exhorte les sénégalais à se défendre par tous les moyens et à riposter à la hauteur des actes commis par les bandits de la République ».



Selon le parti de Sonko, un « plan crapuleux serait également ourdi et mis en branle par le camp adverse pour attaquer des foyers religieux pour les imputer aux manifestants ».



Face à cette Haute Trahison, indique le Pastef « Macky SALL n'a plus la légitimité et la dignité de diriger notre Cher Sénégal ».



PASTEF - Les-Patriotes appelle en conséquence le « peuple sénégalais à accentuer et fortifier la résistance jusqu'à la démission de Macky SALL. La seule issue pour sauver notre cher Sénégal », peut-on lire dans le document le communiqué.