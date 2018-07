Le Pds menace : "nous avertissons les chefs religieux et les..."

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) est déterminé à aller en guerre contre Macky Sall si la candidature pour la présidentielle de 2019 Karim Wade nest pas validée. Les libéraux n'acceptent pas le rejet de l'inscription de l'ancien ministre d'Etat sur les listes électorales.

"Avoir un plan B, c'est accepter que Macky Sall a raison sur nous. (Qu')il a gagné parce qu'il a décidé que Karim Wade ne sera pas candidat", a averti Me El Haj Amadou Sall, responsable de la Communication du Pds, dans l'émission Opinion de Walf Fm, reprise par Walf Quotidien.



Celui qui est également l'avocat de Karim Wade d'avertir : "nous avertissons les chefs religieux et les ambassadeurs, si Karim Wade n'est pas candidat, c'est notre parti qui le dit, Macky Sall ne sera pas candidat. Le Pds et toute l'opposition vont interdire à Macky Sall de se présenter."



"Il (Macky Sall) a décidé d'aller aux élections et de choisir les candidats qui seront en face de lui. Il n'y a aucune raison pour que nous déposions les armes aux pieds de Macky Sall et que nous déclarions forfait."