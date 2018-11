Le Pds persiste et menace : "Soit Karim est candidat, soit nous affrontons Macky Sall"

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) tient plus que jamais à la candidature de Karim Wade à la prochaine élection présidentielle qui va avoir lieu le 24 février 2019. Le chargé des élections du parti libéral Cheikh Dieng a intimé ce mercredi le régime de Macky Sall de rétablir le fils de l'ancien Président sénégalais dans ses droits, s'il ne veut pas plonger le pays dans le chaos.



"Aujourd’hui fort de l’arrêt des Nations Unies et fort de l’arrêt sorti hier de la CEDEAO qui intime l’ordre au Président Sall de rétablir Karim Wade dans ses droits à travers un réexamen en profondeur de sa culpabilité dans un délai d’un mois, Karim va débarquer au Sénégal pour participer à l’élection présidentielle. Nous affronterons Macky Sall, nous maintenons la candidature de de Karim Wade. Il sera candidat ou alors le Président Sall assumera tout ce qui s’en suivra", a-t-il déclaré sur les ondes de la Zik Fm.



pour rappel, l'opposition, en tête le Pds, va marcher demain jeudi à la Place de l'Obélisque pour "l'Organisation d'une élection présidentielle juste, transparente et démocratique". Elle dit "Non à la tentative de coup d'Etat électoral de Macky Sall; Non à la gestion solitaire et opaque du fichier électoral par Macky Sall; Non à la confiscation des cartes électeurs par Macky Sall; Non à l'organisation de l'élection présidentielle par Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur"