Le Portugais José Peseiro nouveau sélectionneur du Nigeria

NFF appoints José Peseiro as Head Coach of Super Eagles https://t.co/g38gUzEz7J pic.twitter.com/nrpbfpsQWa

— The NFF 🇳🇬 (@thenff) May 15, 2022



José Peseiro, le technicien portugais de 62 ans est le nouveau sélectionneur du Nigeria, a annoncé, dimanche, les Super Eagles. Il prend la succession de Gernot Rohr et Austin Eguavoen.Le Nigéria éliminé de la prochaine Coupe du Monde au Qatar, s'apprête à lancer sa nouvelle saison avec deux matches amicaux aux États-Unis contre le Mexique (28 mai) et l'Équateur (2 juin), avant le début des qualifications en juin pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.