Le Préfet de Dakar avertit les fêtards, "pas de rassemblement, les restaurants et débits de boisson restent fermés à minuit"

Le Préfet du département de Dakar Alioune Badara SAMB. rappelle aux populations que les diverses mesures d'interdiction, édictées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, restent en vigueur.



"Ainsi, les traditionnels rassemblements marquant le passage à l'année nouvelle, notamment sur la Place de l'Indépendance, la Place de la Nation, le Boulevard Général de Gaulle, la Porte du Millénaire ainsi que sur tout autre lieu, sont proscrits", a appris Pressafrik via un communiqué.



Alioune Badara Samb de rappeler dans ce document que l'heure de fermeture des restaurants et autres débits de boisson est maintenue à minuit, dans le strict respect des gestes barrières. Les Dancings et autres salles destinées à la tenue de soirées dansantes restent fermés.



Gare aux récalcitrants ! Car des dispositions sont prises afin de sanctionner sévèrement toute violation desdites mesures.