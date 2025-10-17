Le Premier ministre Ousmane Sonko met fin au cumul d’avantages liés aux véhicules administratifs

Le Premier ministre Ousmane Sonko a adressé une circulaire aux membres du gouvernement afin de « mettre un terme au cumul d’avantages jugé incompatible au sein de certains départements ministériels. »Selon le document parvenu à PressAfrik, certains agents continueraient de bénéficier à la fois de « la dotation en carburant liée à la détention de véhicules administratifs » et de « l’indemnité forfaitaire globale prévue pour les agents figurant à l’annexe II du décret n°2021-03 du 6 janvier 2021 relatif aux véhicules administratifs ».La circulaire rappelle que, sur la base de « la Directive présidentielle n°3 Issue du rapport de l’Inspection générale d’État n°37/2024 du 19 avril 2024 », le Président de la République a ordonné « de mettre fin à cette pratique du cumul de la cotation en carburant avec l’indemnité forfaitaire globale ».Le Premier ministre demande donc aux ministres et secrétaires d’État « de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre cette directive sans délai » et « d’accuser réception de la présente circulaire ».