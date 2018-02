Le Premier ministre annonce le projet de construction de l'autoroute Mbour-Kaolack

Le Foire internationale de Kaolack (FIKA) s'est ouverte samedi à Kaolack, sous la présidence effective du Premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne. Le chef du gouvernement a profité de l'occasion pour annoncer la construction prochaine de l'autoroute Mbour-Kaolack pour mettre à profit la position géographique de la région.

"Par ma voix, le gouvernement prendra des dispositions idoines pour accompagner le secteur privé sénégalais à mettre à profit d'une part la position géographique de Kaolack, voie incontournable pour rallier les régions sud et sud ouest, mais également les pays comme la Gambie, le Mali, la Guinée Conakry et la Guinée Bissau et d'autre part les immenses ressources dont dispose la région afin de faire jouer à Kaolack sa véritable vocation sous-régionale", a-t-il dit avant de déclarer : " Dans cette optique, le projet de construction de l'autoroute Mbour-Kaolack".



Le Premier ministre a également annoncé le projet construction d'infrastructures maritimes en vue de décongestionner le Port autonome de Dakar. "En matière de transport maritime, le pôle portuaire du Saloum composé du terminal à hydrocarbures de Ndakhonga et du futur port fluvial de Kaolack offrira une véritable alternative pour décongestionner de manière durable le port de Dakar. Toutes ces infrastructures routières et portuaires devront permettre de mieux exploiter la position géographique de Kaolack et faire de cette région un hub commercial qui pourrait servir toute la sous région ouest africaine".



Plusieurs délégations sous-régionales et internationales ont pris part à l'ouverture de la Foire internationale de Kaolack. L'Indonésie, représentée par son ambassadeur, est l'invité d'honneur de cette édition.