Le Premier ministre désamorce la crise avec les médecins

Le calvaire des patients pourraient bientôt prendre fin avec les accords trouvés entre le Premier ministre et les syndicalistes du Sames. Les deux parties qui se sont retrouvées lundi, ont réussi à s’entendre sur 6 des 7 points de la plateforme revendicative des spécialistes de la santé.



«Depuis 4 ans, de négociation en négociations, il était question qu’on puisse revaloriser le salaire du médecin. Aujourd’hui, on peut le dire, c’est du concret. Et je pense qu’au 1e juillet 2018, avec cette indemnité, on va dire que le salaire du médecin sera revalorisé tout en étant entendu que dans le cadre de l’étude du système de rémunération, les études vont se poursuivre», a déclaré Seydou Guèye, secrétaire général du gouvernement.



Dr Boly Diop, le Secrétaire général du Sames qui s’est félicité de cette entente trouvée avec l’Etat et a déclaré : «maintenant, ce qui reste à faire, c’est de voir quelle est la meilleure façon pour rendre la retraite à 65 ans effective au plus tard en décembre 2018».



Mais le point sur lequel butent les discussions est celui relatif au statut du médecin : «Il s’agit d’une question qui doit traiter le statut du médecin. Et d’un commun accord avec le gouvernement, on s’est entendu pour approfondir cette question et de pousser la réflexion».



Les syndicalistes qui se sont dit satisfaits des discussions, ont annoncé que le travail sera repris demain mercredi. Quant à la suite de leur plan d’action, ils promettent de rendre compte à la base, seule habilitée à prendre des décisions.