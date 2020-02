Le Premier ministre du Canada en visite au Sénégal va parler de "l'égalité des sexes" avec Macky Sall

Le cabinet du Premier ministre canadien a annoncé que Justin Trudeau se rendra en Éthiopie, au Sénégal et en Allemagne à compter le 6 février 2020.



Ce voyage officiel en Afrique est notamment motivé par une élection à l’ONU. À peine cinq mois avant le vote pour un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, le périple de M. Trudeau devrait largement viser à obtenir le soutien des pays africains à la candidature du Canada pour l’un des deux sièges non permanents qui seront disponibles.



Au cours de sa visite, il sera question de discuter sur « les opportunités et la prospérité économiques, les changements climatiques, la démocratie et l’égalité des sexes », rapporte le communiqué du Cabinet du chef du gouvernement canadien.



M. Trudeau va rencontrer divers leaders internationaux dans le cadre du 33e Sommet de l’Union africaine et prendra part à des activités visant au « resserrement de nos relations avec les pays africains ».



Il se rendra ensuite à Dakar pour y rencontre le président du Sénégal, Macky Sall. La troisième et dernière étape du voyage amènera M. Trudeau à Munich où il participera à la Conférence sur la sécurité. Le retour du Premier ministre au Canada est prévu pour le 14 février.