Le Président Diomaye Faye invite le gouvernement à asseoir un ancrage territorial des actions ministérielles et interministérielles

En Conseil des ministres ce mercredi 10 septembre 2025, le Président Bassirou Diomaye Faye a rappelé au gouvernement la nécessité « d’asseoir un ancrage territorial des actions ministérielles et interministérielles, en liaison avec la politique de territorialisation des politiques publiques ».



Selon le communiqué, cette démarche permet de veiller sans relâche à la prise en charge des « problématiques sécuritaires, ainsi que des questions sociales dirimantes concernant l’éducation, l’enseignement supérieur, la santé, la jeunesse et l’amélioration du pouvoir d’achat des populations par la maitrise des circuits de commercialisation et des prix des denrées et produits essentiels ».



Enfin, il a exhorté au Gouvernement d’intensifier la « relance de l’économie nationale, le développement du secteur privé, des investissements productifs et de l’entreprenariat, de même que les travaux publics à haute intensité de main d’œuvre dans tous les secteurs, fondamentalement dans ceux du logement et des constructions, afin de promouvoir l’employabilité et l’emploi des jeunes : une priorité nationale ».