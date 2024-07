Le Président Diomaye demande au PM et au ministre de la Justice de mettre en place un « agenda législatif »

En conseil des ministres de ce mercredi, le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre et au Ministre de la Justice de faire une communication mensuelle sur l’état de mise en œuvre des recommandations et décisions issues des Assises de la justice et de tenir compte, dans cet exercice à leur conformité avec les valeurs de notre société, notre culture et nos croyances.



Il a également exhorté au PM et aux ministres concernés, de lui proposer un calendrier de mise en œuvre des réformes du secteur de la justice en droite ligne du programme législatif du Gouvernement. Cet agenda législatif selon les attentes du Président Diomaye doit viser notamment la révision de la Constitution et des Codes spécifiques. Le président de la République a également demandé l’évaluation, sous l’égide du ministre des Finances et du Budget, des coûts et impacts financiers des réformes proposées en vue d’apprécier l’opportunité de leur priorisation dans la programmation budgétaire.



Il a informé le Conseil de sa disponibilité à recevoir encore toute contribution ou proposition pertinente relative à la réforme du Conseil supérieur de la Magistrature concernant notamment l’élargissement de ses membres aux acteurs n’appartenant pas au corps des magistrats et la problématique de la présence dans l’instance du président de la République et du ministre de la Justice.



