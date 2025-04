Le Président Diomaye sur la renégociation des contrats : « Les résultats obtenus à ce stade sont plus que satisfaisants »

Le Président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé son engagement en faveur de la transparence dans le secteur des hydrocarbures. Lors de son discours à la Nation à l’occasion de la fête de l’Indépendance, il a assuré que le processus de renégociation des contrats progresse normalement et que les résultats, jugés satisfaisants, seront communiqués en temps voulu.



« Avec l’entrée récente de notre pays dans l’ère de la production pétrolière et gazière, nous veillerons à ce que ces ressources stratégiques soient exploitées dans la transparence et le respect absolu de l’environnement, pour le bénéfice du peuple sénégalais », a déclaré le Président Diomaye Faye.



Il a également souligné l’importance de la souveraineté sur les ressources naturelles. « Dans le cadre de la réappropriation de nos ressources souveraines, le processus de renégociation des contrats suit son cours normal. Les résultats obtenus à ce stade sont plus que satisfaisants. Ils seront communiqués à temps opportun au peuple Sénégal », a indiqué le chef de l’Etat.