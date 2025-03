Le Président Paul Kagamé annonce un entretien fructueux avec le Président Bassirou Diomaye Faye sur la paix dans la région du Kivu

Dans une publication récente sur X (anciennement Twitter), le Président rwandais Paul Kagamé a partagé des nouvelles positives concernant la situation dans la région du Nord-Kivu, en République Démocratique du Congo (RDC). Le Président Kagamé a annoncé avoir eu un entretien fructueux avec le Président Bassirou Diomaye Faye, axé sur les progrès réalisés en matière de paix dans cette région en proie à des conflits depuis plusieurs années.

"J'ai eu un entretien fructueux avec le président Bassirou Diomaye Faye (@PR_Diomaye). Nous avons discuté des progrès réalisés en matière de paix dans la région grâce au processus CAE-SADC et des contributions positives provenant d'autres régions.

Nous avons également évoqué la coopération solide et mutuellement bénéfique entre les peuples rwandais et sénégalais", a écrit sur le réseau social X le Président Paul Kagamé.