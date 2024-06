Le Président français à son homologue sénégalais: "je suis convaincu de notre 1ére rencontre"

Bienvenue à Paris, Président @PR_Diomaye.



Après notre première rencontre, j'en suis convaincu : nous allons donner une nouvelle impulsion au partenariat entre le Sénégal et la France, unis par des valeurs démocratiques communes et des liens humains indéfectibles.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 20, 2024



