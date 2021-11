Le Prix Goncourt remis ce mercredi: le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr donné favori

Le prix Goncourt revient ce mercredi à sa tradition des agapes, avec déjeuner au restaurant Drouant et la consécration littéraire pour un romancier parmi quatre finalistes, dont Christine Angot et le nouveau venu Mohamed Mbougar Sarr. Oubliée l’édition 2020, reportée en décembre pour cause de fermeture des librairies, et achevée par une visioconférence : l’Académie Goncourt revient à son format classique, dans cet établissement du quartier de l’Opéra à Paris.



Après avoir sacré « L’Anomalie » en 2020, ce pourrait être l’année du premier lauréat sénégalais, avec Mohamed Mbougar Sarr, ou haïtien, avec Louis-Philippe Dalembert. Le premier, auteur de « La plus secrète mémoire des hommes » (éditions Philippe Rey), est donné favori par une majorité de journalistes littéraires interrogés par la revue Livres Hebdo. Son âge, 31 ans, en ferait par ailleurs le vainqueur le plus précoce depuis le Goncourt 1976, rapporte Le Télégramme.



Le second, qui signe « Milwaukee Blues » (éditions Sabine Wespieser), inspiré du meurtre de George Floyd aux États-Unis, est considéré comme un outsider.



Plutôt qu’eux, le jury pourrait être tenté de couronner Christine Angot avec « Le Voyage dans l’Est » (Flammarion) ou Sorj Chalandon avec « Enfant de salaud » (Grasset), deux romans très remarqués et considérés parmi les meilleurs de leur auteur. Ce devrait être plus difficile pour Christine Angot, qui vient de remporter le prix Médicis, souligne toujours Le Télégramme.