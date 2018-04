Le Procureur a requis une peine de 2 ans de prison ferme contre Barthélémy Dias

"Le prévenu comparais devant votre juridiction pour outrage à la magistrature et appel à un attroupement non armé . A l'occasion des interviews qu'il a offertes à certains organes de presse. Le premier chef d'inculpation est l'appel à un attroupement non armé. Devant votre barre M. Dias a souligné qu'il n'a pas appelé à l'insurrection mais il a voulu regrouper pour des attroupements non armé dans le but de renverser le régime. Il a appelé la population à descendre dans la rue pour manifester. C'est cette infraction définie par l'article 95 du Code de procédure pénale qui le sanctionne.



Heureusement les Sénégalais n'ont pas répondu. Dans cette justice, il y a des hommes nobles qui ont défendu l'honneur de la justice.



L'outrage, ce sont ces fonctionnaires qui, au nom de leurs fonctions sont protégés par la loi. M. Dias a traité les magistrats de prostitués. C'est à dire que les magistrats et les juges baissent leurs culottes pour accepter d'être subir n'importe quoi. Notre honneur est bafoué. Peu importe ce qui se passe dans la magistrature. En lisant le procès verbal préliminaire, il y a bel et bien outrage à la magistrature. Nous sommes discrédités de tout bord.



M. Le président, c'est à nous de redonner le blason. M. le président je vais à mon homologue, Me Cissé qui disait que l'infraction pour outrage à la magistrature ne peut pas être jugée par la magistrature. Je lui dis bel et bien que ce tribunal est compétent. Je demande qu'il (Barthélémy Dias) soit retenu dans les liens de la détention avec un emprisonnement de 2 ans, a requis