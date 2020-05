Le Procureur requiert 3 mois de prison ferme contre Karim Xrum Xax

L'activiste Karim xrum xax risque trois (3) ans de prison ferme, si le juge poursuit le réquisitoire du procureur.En audience à huit clos, ce mercredi au tribunal des flagrants délits de Dakar, le parquet a requis trois mois de prison ferme contre Karim Gueye, dit « Karim Xrum Xax ». Il est poursuivi pour provocation à un attroupement armé non suivi d’effet (article 95 du code pénal) et pour outrages à agents de police et de gendarmerie.Le délibéré est attendu en cours d'audience...