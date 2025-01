Le Professeur Abdoulaye Dièye inhumé à Saint-Louis

Le Professeur Abdoulaye Dièye, éminent universitaire et ancien rapporteur de la Commission nationale de réforme des Institutions (CNRI), a été inhumé ce 31 janvier dans sa ville natale, Saint-Louis. La cérémonie funéraire a eu lieu l’après-midi, après la levée du corps qui s’est déroulée ce matin à l’Hôpital Principal de Dakar.



Le professeur Dièye, décédé le jeudi 30 janvier à Dakar, laisse derrière lui un héritage académique et une contribution marquante à la réforme des institutions nationales. Figure respectée dans le monde universitaire, il fut l’un des enseignants de l’actuel président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à la Faculté des Sciences juridiques de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD).



Dans un message poignant publié sur sa page Facebook, le président Diomaye Faye a rendu hommage à son ancien professeur. « J’ai appris avec une grande tristesse le décès du Professeur Abdoulaye Dièye, dont j’ai eu l’honneur d’être l’étudiant à l’UCAD », a-t-il exprimé, soulignant la reconnaissance qu’il portait à cet homme qui a marqué sa formation et son parcours.