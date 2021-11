Le Professeur Alioune Sall, élu membre de la Commission internationale du droit de l’ONU

Le Professeur Alioune Sall de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Fsjp/Ucad) a été élu membre de la Commission internationale du droit des Nations Unies. Cet ancien Juge à la Cour de la Cedeao intègre l'élite des experts mondiaux du droit.



Suite à cette nouvelle, le Président de la République, Macky Sall a adressé ses «chaleureuses félicitations à notre compatriote, le Pr Alioune Sall, brillamment élu à la Commission du Droit International, chargée de la codification et du développement progressif du droit international». A travers une publication sur Twitter, ce dimanche 4 novembre, le Chef de l'Etat lui a ainsi souhaité «plein succès à son mandat qui honore

le Sénégal et sa diplomatie».