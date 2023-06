Le Real Madrid dégaine une première offre pour Harry Kane, la proposition scandaleuse de la Juventus à Adrien Rabiot

Le Real Madrid va passer à la vitesse supérieure pour Harry Kane, la Juventus tente le tout pour le tout pour prolonger Adrien Rabiot et le FC Barcelone est sur le point de boucler sa première recrue, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Première offre du Real pour Kane



Après le départ de Karim Benzema vers Al-Ittihad, il est temps pour le Real Madrid de se tourner vers le futur et de lui trouver un remplaçant. Un homme semble avoir le profil parfait, c’est Harry Kane ! Et comme le placarde Marca ce matin, la direction madrilène «accélère pour Kane» ! «Madrid prépare une première offre de 80 M€. C’est lui qui a été choisi pour remplacer Benzema.



L’attaquant de Tottenham a donné son accord pour rejoindre.» Une aubaine pour Tottenham alors que la star anglaise ne possède plus qu’un an de contrat chez les Spurs et qu’il n’est pas décidé à prolonger.



Sauf que Daniel Levy, le président du club londonien, ne veut pas que son joueur renforce un concurrent de Premier League, alors autant le vendre à l’étranger. Tottenham attend près de 115 M€ pour lâcher son attaquant. Les négociations ne font que commencer !



La nouvelle proposition de la Juve à Rabiot



En Italie, là aussi le mercato fait les gros titres ! Adrien Rabiot arrive en fin de contrat avec la Juventus alors forcément sa situation attise les convoitises. Sauf que la Vieille Dame ne veut pas perdre son milieu de terrain.



Comme le rapporte Tuttosport sur sa Une, «la Juve tente Rabiot» avec une nouvelle offre importante ! «Une offre pour un an au prix actuel : Adrien y réfléchit. La Vieille Dame va transmettre une proposition de la « dernière chance » au milieu de terrain français, en lui proposant d’étendre son contrat d’une seule année, soit jusqu’en juin 2024, et de conserver son salaire actuel estimé à 7 M€.»



Alors que la Juve ne jouera pas la Ligue des Champions, pas sûr que l’international français pense à prolonger l’aventure dans le Piémont à ces conditions alors qu’il est très courtisé notamment en Premier League où il plaît énormément à Manchester United. La Juve tente le tout pour le tout mais c’est une offre qui n’est pas du standing d’un joueur majeur de l’effectif turinois…



Le Barça attend sa première recrue



En Espagne, l’avenir de Messi fait encore couler beaucoup d’encre. Ce matin, l’Argentin fait la Une de Sport qui indique que c’est la «dernière tentative pour Messi».



«Le Barça fera une offre pour l’Argentin après que la LaLiga a donné le feu vert à son plan de viabilité, mais il devra vendre pour le recruter. Les contacts s’intensifient avec Leo, mais l’Argentin ne peut plus attendre et dispose d’offres très importantes.»



De son côté, Mundo Deportivo rapporte que le club blaugrana a déjà bouclé sa première recrue, il s’agit d’Íñigo Martinez ! «Le défenseur central gauche a fait ses adieux à l’Athletic, il est arrivé à Barcelone et pourrait passer sa visite médicale avec le Barça aujourd’hui.»



En attendant le retour de Messi, le Barça travaille ses autres dossiers et pourrait vite boucler sa première recrue.