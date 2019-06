Le Real Madrid pourrait se faire rattraper par le fair-play financier !

Depuis de nombreux mercatos, le Real Madrid est muet. Pourtant, cet été, avec le retour de Zinedine Zidane (il est revenu en cours d’année sur le banc de la Casa Blanca), on s’attend à des folies du côté de Madrid. Eden Hazard est arrivé, Luka Jovic aussi tout comme Eder Militao. Ces derniers jours, on annonçait que Ferland Mendy, le latéral gauche de l’Olympique Lyonnais, allait aussi rallier la capitale espagnole pour la somme de 50 millions d’euros.

On se dit, depuis le temps, que les Merengues sont tranquilles avec le fair-play financier, notamment dû au fait que le club ibérique n’avait pas vraiment dépensé des sommes folles ces dernières années. Pourtant, il semble qu’il n’en est rien si on en croit les informations d’As, il va falloir vendre. En effet, si les Merengues prévoient de dépenser la somme de 400 millions d’euros cet été, ils devront faire rentrer dans leur budget la somme de 300 millions d’euros !

De nombreux joueurs sur la sellette

Au premier rang des partants, il y aura évidemment Gareth Bale, l’international gallois qui n’est pas franchement ami avec Zinedine Zidane. James Rodriguez, de retour de prêt à Munich (pendant deux ans), est aussi annoncé partant tout comme Mateo Kovacic, pour qui Florentino Perez devrait demander la modique somme de 50 millions d’euros. Isco, le milieu offensif, pourrait lui aussi être invité à prendre la porte pendant ce mercato estival.

Reguilon et Ceballos pourraient aussi être cédés tout comme Marcos Llorente, le jeune milieu de terrain. Quoi qu’il en soit, les Madrilènes le savent, ils devront faire sortir quelques joueurs s’ils souhaitent continuer et accentuer leur recrutement galactique. D’autant qu’on sait que le Real Madrid de Zinedine Zidane vise toujours le milieu de terrain français de Manchester United, Paul Pogba, et que le rêve ultime de Florentino Perez se nomme Kylian Mbappé.