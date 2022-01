Le Real vise six jeunes pépites pour l’avenir, la presse anglaise méprise les mésaventures de United

La jeunesse va prendre le pouvoir au Real

Marca nous informe ce matin que plusieurs pépites sont «dans le radar de Madrid», pour continuer à performer les prochaines années. Dans cette liste, on retrouve Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Endrick, Florian Wirtz, Ryan Gravenberch et Wesley Fofana. Bien sûr, le journal espagnol rappelle que tout le monde sait que la préférence du moment au Real, c’est d'assurer l'arrivée Kylian Mbappé et Erling Haaland. Mais s'il y a bien un poste auquel le Real Madrid réfléchit en ce moment selon le média, c'est bien celui d'un remplaçant «naturel» de Casemiro . Avec Camavinga depuis l’été dans l'équipe c’est un autre français qui est le plus convoité par la Casa Blanca: Tchouaméni.



Trop de devoirs pour les Red Devils

La presse anglaise continue de se moquer ouvertement des déboires de Manchester United. Surtout de la confrontation entre Cristiano Ronaldo et le coach Ralf Rangnick. «Vous devez plaisanter» titre ce matin le Daily Mail avec en photo la colère de CR7, remplacé contre Brentford mercredi. Comme le rapportent les tabloïds, Ralf Rangnick a dit à Cristiano Ronaldo qu'aucun joueur n'est plus grand que l'équipe après avoir révélé que la star portugaise avait demandé qu'un jeune soit remplacé à sa place. C’est désormais «plainte United» pour le Daily Mirror, avec le coach allemand en professeur. Une idée qu’on retrouve également sur la première page du Daily Star qui titre «la rentrée des classes». Les journaux britanniques expliquent que les stars des Red Devils se plaignent des heures de «devoirs» de Rangnick. Les nombreuses heures de vidéo à domicile ont, selon eux, affecté leur vie personnelle et familiale. L'entraîneur intérimaire d'United est réputé pour son approche analytique et son attention méticuleuse aux détails, ne laissant rien au hasard pour faire ressortir le meilleur de ses équipes. Un retour au travail serait peut-être bénéfique.



Un pont d'or pour Vlahovic

Le départ d'Alvaro Morata à Barcelone pourrait précipiter l’arrivée de Dusan Vlahovic à la Juve. Les Bianconeri sont prêts à tout pour ramener le crack serbe à Turin. Après avoir proposé 35 millions et Dujan Kulusevski à la Fiorentina, Tuttosport rapporte ce matin que la Juventus aurait «posé 60 millions» pour s’attacher ses services. Pour les dirigeants turinois, ce ne serait «pas un problème de tout miser sur un avant-centre qui aura 22 ans dans 6 jours et qui est déjà largement prêt à se mettre au service de Massimiliano Allegri». Cette information a été confirmée par La Gazzetta Dello Sport. Le journal au papier rose affirme que la Juve offrira un salaire de tout premier ordre à Vlahovic : 7 millions par an. Des chiffres très similaires à ceux proposés à Dybala. Avec cette proposition, la Juventus espère obtenir le oui immédiat du serial buteur de Serie A.