Le Roi du Maroc Mouhamed VI, attendu à Dakar mardi

C'est finalement demain mardi que le roi du Maroc sera à Dakar. Alors qu'il était au Sénégal il y a deux semaines, Mohamed VI n'a pas pu faire le déplacement à cause, disait-on, d'une "grippe".



D'ailleurs nos confrères du journal Les Echos, nous apprend déjà, les apéristes de Dakar sont en train de se préparer. Ils veulent lui réserver un accueil royal. Amadou Bâ, Mbaye Ndiaye et Ndèye Saly Diop Dieng, qui étaient à la permanence de l'Alliance pour la République dimanche, ont demandé aux militants de se mobiliser.



Les deux personnalités discuteront également du développement des relations bilatérales entre le Maroc et le Sénégal. Elles auront à présider la signature de nombreux accords couvrant divers domaines de coopération entre les deux pays. Il sera également procédé à l’inauguration de deux projets financés par le Maroc : il s’agit du village de pêcheurs de Dakhla et d’un centre de formation professionnelle à Diamniadio.



Mais en faisant attention à la sécurité. C'est demain mardi, faut-il le rappeler que la coalition Yewwi Askan Wi a décidé de tenir son meeting. Ce, avec ou sans autorisation, ont-ils juré, lors de leur conférence de presse. Espérons juste que leurs chemins ne se croiseront pas.