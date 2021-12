Le SAEMS et le CUSEMS observent un débrayage jeudi et une grève totale vendredi

Le Cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire (CUSEMS) et le Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire (SAEMS) ont décrété un nouveau plan d’action. Lequel démarre le jeudi 16 décembre, par un débrayage à 09 heures, suivi d’une grève totale le jour suivant.



"A l'issue de la réunion dévaluation du 13 décembre 2021, le CUSEM et SAEMSS décrètent le plan d'action suivant, conformément à la volonté exprimée par la base. Jeudi 16 décembre 2021: Débrayage à 9 h suivi d'AG d'établissements. Vendredi 17 décembre 2021: Grève totale; Boycott de toutes les évaluations, et des cellules pédagogiques", lit-on dans le document parvenu à PressAfrik.



Le mot d'ordre de grève a été donné après l'évaluation des recommandations formulées par la base lors des AG d'établissements tenues sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est de là que "le SAEMS et le CUSEMS décident de poursuivre la lutte ensemble pour exiger l'apurement des accords signés le 30 avril 2018". Ils invitent par ailleurs "les organisations soeurs du G7 à se joindre à la dynamique pour contraindre le Gouvernement du Sénégal à respecter ses engagements. "