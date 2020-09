Le SAES dénonce le report de l’élection du Directeur du CESTI

L'élection du Directeur du Centre d'Etudes des Sciences et Techniques de l'Information (CESTI) qui devait se tenir ce vendredi 18 septembre 2020 a été reportée à la dernière minute. Ce qui n'est pas du goût de la Coordination SAES Campus de Dakar et la section SAES-CESTI, qui ont dénoncé une "désagréable surprise" "Il (le report) intervient ce vendredi 18 septembre 2020, jour même du scrutin, et au moment où les administrateurs du Conseil d’établissement du CESTI étaient déjà sur place, conformément à la convocation qu’ils ont reçue des services du Rectorat de l’UCAD", lit-on dans un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik.



La Coordination SAES Campus de Dakar et la Section SAES-CESTI accusent les autorités rectorales de faire dans le "management du fait accompli, qui consiste à informer oralement et au dernier moment les membres du Conseil d’Établissement du CESTI". Alors que "la norme administrative veut qu’une notification officielle rectorale soit envoyée aux membres du collège électoral au moins 24 h avant le scrutin"



En plus de déplorer le report sine die de l’élection qui plonge le CESTI dans un vide institutionnel alors que la reprise des enseignements est effective à l’UCAD depuis le 1er septembre 2020, la Coordination SAES Campus de Dakar et la Section SAES-CESTI "réclament que lumière soit faite sur l’attitude cavalière du Recteur ; exigent la convocation dans les meilleurs délais du Conseil d’Établissement du CESTI afin de procéder à l’élection du Directeur".



Les deux entités comptent "poursuivre le combat jusqu'à la satisfaction de leurs revendications".