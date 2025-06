Le SAID dénonce la mise sous bracelet électronique de plusieurs agents des Impôts

Le Syndicat Autonome des Agents des Impôts et des Domaines (SAID) a exprimé son "indignation" suite à la mise sous bracelet électronique de plusieurs de ses membres. Ces derniers sont visés dans une affaire liée à l’exercice de leurs fonctions au sein de la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID).



Dans un communiqué officiel, le SAID dénonce une décision qu’il juge "dégradante" et contraire aux droits et devoirs reconnus aux fonctionnaires dans l’exercice de leurs attributions.



"Cette décision représente non seulement une atteinte grave à la dignité professionnelle de nos agents, mais également une remise en question des prérogatives et des missions de la DGID", affirme le syndicat.



Le syndicat rappelle que les agents concernés "ont agi, es qualité, dans le cadre de l'exercice normal de leurs fonctions". Selon le SAID, les sanctions infligées risquent de ternir leur réputation, de nuire à leur moral, mais aussi de porter atteinte à l’image de l’administration fiscale.



"Nos collègues, qui ont agi dans le cadre de leurs attributions légales et réglementaires, méritent le respect et la protection", insiste le communiqué.



Le SAID souligne également le rôle essentiel des agents des impôts dans la collecte des ressources publiques, la régulation fiscale, et le respect de la légalité républicaine.



Face à cette situation jugée injuste, le Bureau Exécutif National (BEN SAID) fait part de sa "solidarité et de son soutien indéfectibles" aux collègues mis en cause.



"Le SAID se tient à leurs côtés et leur offre toute sa disponibilité dans cette épreuve", peut-on lire dans le texte.



Le syndicat exhorte les autorités compétentes à reconsidérer la décision, et se réserve le droit d'engager toute action syndicale nécessaire pour défendre le respect et la dignité des agents des Impôts et des Domaines.