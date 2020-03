"Le Sénégal a obligation d'aider la Guinée-Bissau", selon le Président Embalo

Rendant la monnaie au président Macky Sall pour son soutien, le président de la Guinée Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a effectué ce mardi sa première visite officielle à Dakar. Accueilli en terre sénégalaise ce mardi 10 mars par son homologue Macky Sall, le président Embalo a explicité le choix porté sur le Sénégal comme première destination de cette tournée.

«Comme vous le savez, la Guinée et le Sénégal, c’est deux pays frères. C’est pour réaffirmer la volonté du gouvernement (bissau-guinéen) de coopérer et de renforcer les relations qui lient les deux pays», a indiqué le chef de l’Etat bissau-guinéen.



Umaro Sissoco Embalo a profité de l’occasion pour renseigner qu’un nouveau gouvernement vient d’être mis en place et qu’il a besoin du soutien de la communauté internationale. À ce sujet, l’appui du Sénégal est attendu. «On a connu beaucoup de guerres et à chaque fois, le Sénégal en souffre. (Donc), on ne peut mettre le Sénégal en second plan. Il a l’obligation de veiller et d’aider la Guinée Bissau et d’être son porte-parole auprès de la Communauté internationale», a ajouté le président Embalo, rapporté par Le Témoin, qui s’est aussi adressé à ses compatriotes qui sont à l’extérieur.



Il leur a demandé de rentrer car il appartient aux Bissau-guinéens de travailler pour le développement de leur pays. Le président de la République de Guinée Bissau passera 24 heures à Dakar avant de s’envoler pour Niamey. Abuja est la troisième étape de cette tournée africaine entamée après son investiture le 27 février dernier...