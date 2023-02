Le Sénégal devenu la première nation à réaliser le triplé CAN, CAN Beach Soccer et CHAN

Le Sénégal est devenu la première Nation africaine de l’histoire à remporter les trois grandes compétitions continentales officielles de la CAF. Il s'agit de la Coupe d'Afrique des notions (CAN), la CAN Beach soccer et la CHAN samedi soir face à l'Algérie, pays organisateur de la compétition.



En remportant le championnat d’Afrique des nations, face à l’Algérie vaincue aux pénalty (0-0, 5-4), le Sénégal qui est maintenant un pays qui gagne des trophées, a marqué les esprits. Le triplé est historique, exceptionnel et surtout symbolique vu le contexte dans lequel il a été réalisé. Après des décennies de disette, le football Sénégal semble avoir atteint la maturité teintée d’un effarant réalisme !



Les séances de penalty sont devenues une promenade de santé pour les Lions qui, comme un signe de leur confiance et de leur puissance retrouvées ont gagné ces trois trophées continentaux au terme de séances de tirs au but. La CAN 2022, remportée au Cameroun (0-0, tab 4-2, la CAN de Beach Soccer à Maputo (2-2, tab 6-5 et le Chan Algérie 2023 (0-0, tab 5-4!) Les finales se gagnent aux tirs au but et à la fin c’est le Sénégal qui gagne !