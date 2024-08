Le Sénégal et 13 autres pays africains s'engagent à verser 45 millions de dollars pour le premier cycle d'investissement de l'OMS

Quatorze (14) pays africains, dont le Sénégal, ont récemment annoncé leur engagement à verser plus de 45 millions de dollars pour le premier cycle d’investissement de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette initiative, lancée il y a trois mois lors de la réunion du Comité régional de l’OMS, vise à garantir un financement durable pour l’OMS. Cet engagement collectif met en lumière la solidarité entre les nations africaines face aux défis sanitaires croissants.



« Je remercie les États membres de la région africaine d’avoir soutenu activement le premier cycle d’investissement de l’OMS afin de mobiliser les ressources prévisibles et flexibles nécessaires à notre travail de base au cours des quatre prochaines années », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS.



Il a insisté sur l'importance d'une approche collaborative pour améliorer la résilience des populations face aux crises sanitaires, telles que les épidémies et les maladies chroniques. « Un financement complet et durable permettra à l’OMS de mieux soutenir les pays dans leurs efforts pour bâtir des populations plus saines, plus résilientes et plus prospères », a-t-il ajouté.



Les pays engagés dans cette initiative incluent le Botswana, le Cabo Verde, le Tchad, le Congo, l’Éthiopie, la Gambie, Maurice, la Namibie, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, les Seychelles, l’Afrique du Sud et la Tanzanie. Chacun de ces pays reconnaît l'importance d'investir dans la santé publique pour garantir un avenir plus sain et prospère pour leurs citoyens.



En plus des contributions des États membres, plusieurs partenaires privés, tels que Helmsley Charitable Trust, la Fondation mondiale du diabète, Roche, la Fondation Bill et Melinda Gates, la Banque africaine de développement… ont également promis de soutenir l’OMS. Ces collaborations entre le secteur public et privé sont essentielles pour mobiliser des ressources supplémentaires et assurer un financement flexible et durable pour les projets de santé.



Lors de cette réunion, le Dr Faustine Englebert Ndugulile a été élu nouveau Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, succédant à la Dre Matshidiso Moeti.



Dans son discours, il a exprimé son engagement à travailler avec les États membres pour améliorer la santé des populations africaines. Sa nomination représente une étape importante pour l’OMS en Afrique, alors que l'organisation cherche à renforcer sa capacité à répondre aux défis sanitaires du continent.