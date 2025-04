Le Sénégal et les pays du Sahel relancent la rupture avec le franc CFA : vers une souveraineté monétaire assumée en Afrique de l’Ouest (Par Coulibaly Mamadou, économiste)

La dynamique vers une sortie du franc CFA, symbole décrié d’un passé néocolonial, semble reprendre de la vigueur en Afrique de l’Ouest. Le 4 avril, à l’occasion de la fête de l’indépendance du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé sa volonté d’en finir avec cette monnaie héritée de la colonisation, relançant ainsi un débat crucial sur la souveraineté monétaire du continent. Cette déclaration s’inscrit dans la continuité d’un engagement de campagne, souvent cité comme fondamental dans son projet de transformation du pays.« Voilà un levier que vous devez pouvoir activer pour aller plus vite vers le développement endogène. […] Un pays souverain doit être totalement souverain. Pas à moitié », rappelait-il dans ses discours électoraux.Le chef de l’État sénégalais a présenté trois alternatives concrètes pour sortir du franc CFA :. Conscient des lenteurs institutionnelles régionales, il a précisé : « Si cela prend du temps, nous commençons à frapper notre propre monnaie », mettant en garde contre l’immobilisme administratif.Cette démarche, selon lui, doit être menée avec prudence et responsabilité. Avant toute décision, il faudra stabiliser les agrégats macroéconomiques et préparer les mécanismes de régulation afin d’éviter des turbulences internes.Le Sénégal n’est pas seul dans cette ambition de reconquête monétaire.. Lors de sa visite à Moscou, le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakari Yaou Sangaré, a déclaré sans détour : « C’est clair qu’on ne va pas rester dans cette affaire de CFA ».De son côté, le général Abdourahamane Tiani, président de la transition au Niger, avait dénoncé en février 2024 l’exploitation monétaire par la France : « Il n’est plus question que nos États soient la vache à lait de la France. La monnaie, c’est un signe de souveraineté ».En mars 2025, le président malien Assimi Goïta annonçait un pas décisif :, marquant le début d’une politique économique autonome et solidaire.Si l’initiative sahélienne venait à aboutir à une monnaie propre, la perspective d’un élargissement à d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, tels que le Sénégal, pourrait devenir une réalité stratégique. En rejoignant une zone monétaire portée par les États de l’AES, Dakar pourrait accélérer son processus de sortie, tout en s’inscrivant dans une logique de solidarité régionale.Ce scénario viendrait renforcer une tendance de fond :. Les critiques contre le franc CFA soulignent son rôle dans le ralentissement du développement économique local et dans le maintien de rapports de dépendance financière.La rupture avec le franc CFA n’est plus perçue comme un simple choix technique, mais comme une condition de survie économique et de dignité nationale. Pour les chefs d’État sahéliens comme pour le président Faye, la souveraineté monétaire est une étape essentielle de la décolonisation effective. « Il est impossible […] d’initier instantanément un processus monétaire », reconnaît-il, mais l’engagement est clair : l’Afrique de l’Ouest veut en finir avec les chaînes invisibles du franc CFA.Le mouvement est lancé. Reste à savoir si les États de la région parviendront à dépasser les divergences administratives et politiques pour enfin créer un système monétaire adapté à leurs ambitions.