Le Sénégal lance en juin 2023, son 5e Recensement général de la population

Le Sénégal va lancer en juin 2023, son 5ème recensement général de la population et de l’habitat (RGPH- 5), a annoncé, lundi, le Coordonnateur de cette opération, Jean Pierre Bahoum, en marge de l’atelier de formation des agents.



« Les travaux de dénombrement vont se dérouler sur l’ensemble du territoire durant le mois de juin 2023 et à partir de juillet, nous allons consolider l’ensemble des données et commencer le traitement », a-t-il fait savoir dans l’APS.



Le cinquième Recensement général de la Population et de l’Habitat (RGPH-5) va durer 15 jours. « La cartographie elle-même dure dix mois. Le dénombrement de la population démarre en juin 2023 et en fin décembre de la même année, nous aurons le rapport préliminaire qui va nous donner la situation démographique du pays, l’état et la structure de la population, c’est-à-dire combien nous sommes actuellement en 2023 », a-t-il expliqué.



Le rapport provisoire du 5ème recensement sera disponible en début 2024, selon M. Bahoum.



Au Sénégal, l’article 18 de la loi sur la statistique du 3 janvier 2012 rend obligatoire la réalisation du Recensement général de la Population et de l’Habitat (RGPH-5).