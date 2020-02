Le Sénégal vainqueur du Mondial 2022 ? Pelé ne l’a jamais prédit

Dans un article publié le 25 janvier 2020, le site afriquesports.net affirme que l’ancien footballeur brésilien Pelé, interrogé par un média brésilien, a prédit que le Sénégal est l’un des possibles vainqueurs de la prochaine Coupe du Monde. Le site ajoute que « la légende brésilienne pense que les lions de la Téranga peuvent gagner la coupe du monde en 2022 ».



Le texte laisse penser que le triple vainqueur de la coupe du monde, réagissait suite au tirage au sort des éliminatoires de la zone Afrique pour le Mondial 2022 qui a lieu le 21 janvier 2020.



L’article a été repris par plusieurs médias sénégalais dont Galsen Foot, Senenews, ainsi que Pressafrik et Sudonline, le site web du journal Sud Quotidien. Les deux derniers ont même précisé que Pelé était interrogé par un média sportif brésilien, filiale de Sky Sports.



L’information est également partagée sur Facebook, comme c’est le cas ici.



Emission introuvable

Africa Check a cherché à savoir le nom du média brésilien dans lequel Pelé aurait tenu les propos qui lui sont attribués. Mais nous n’avons pas pu joindre la rédaction d’Afrique Sports, le site n’ayant pas d’onglet à travers lequel il peut être contacté.



Nous avons également voulu savoir auprès des sites ayant repris l’information, Pressafrik et Senenews notamment, s’ils avaient pu voir par eux-mêmes « la déclaration » de Pelé sur ledit média brésilien. Ces derniers nous ont fait savoir que l’article d’Afrique Sports était leur seule source.



Deux journalistes brésiliens qui travaillent dans des médias de fact-checking, Ana Rita Cunha de Aos Fatos et Mauricio Moraes de Lupa, que nous avons contactés, affirment n’avoir jamais entendu parler de cette déclaration attribuée à Pelé, ni vu des médias brésiliens la rapporter.



Ana Rita Cunha a, en outre, souligné que Sky Sports n’existe plus au Brésil. « La chaîne avait démarré en 2013, puis a changé de nom en septembre de la même année pour devenir Sports+ avant d’arrêter ses programmes en 2015 ».



Démenti du chargé des relations publiques de Pelé

Nous avons contacté par courrier électronique le chargé des relations publiques de Pelé, Joe Fraga. Dans sa réponse, ce dernier nous a fait savoir que Pelé n’a jamais tenu ces propos.



Il nous a par ailleurs signifié que la légende du football brésilien ne s’est pas prononcée sur la Coupe du Monde 2022, à la suite des tirages au sort pour les éliminatoires de la zone Afrique. Cette compétition mondiale de football se jouera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.



– Samba Dialimpa Badji